Homem é preso com 16 aves silvestres dentro de carro em São Sebastião

Um homem foi preso transportando 16 aves silvestres de forma irregular na cidade de São Sebastião, Agreste de Alagoas. A informação foi divulgada nesta sexta (26) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O flagrante aconteceu na quinta-feira (25) durante fiscalização em um trecho da BR-101, quando os policiais deram ordem de parada a um carro de cor preta com um ocupante. Os policiais realizaram buscas no interior do carro e encontraram os pássaros presos em seis gaiolas, escondidos sob uma coberta no assoalho que dificultava a ventilação.

Ao ser questionado, o condutor do automóvel informou que havia realizado a compra dos animais em São Paulo (SP) e os levaria até o município de Bezerros (PE). Ao todo, 11 Trinca-ferros e cinco Pintassilgos foram resgatados pela PRF.

Após o flagrante, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Penedo, e deve responder por crime ambiental. Os pássaros foram encaminhados ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

Fonte: G1/AL