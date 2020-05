Homem é preso com 27 quilos de skank escondidos dentro do carro na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem e apreendeu 27 quilos de skank, um tipo de droga mais forte que a maconha, durante fiscalização na BR-101, em Pilar, na região metropolitana de Maceió.

A droga estava escondida em vários compartimentos do carro que o suspeito conduzia quando foi abordado pelos agentes da PRF. O preso tem 25 anos e não teve o nome divulgado.

Em uma busca rápida, os policiais encontraram uma pequena quantidade da droga. Mas desconfiaram que poderia haver mais e encaminharam o suspeito já preso e o veículo para a sede da PRF. Lá, inspecionaram todo o veículo, encontrando ao todo 27 quilos da droga.

Segundo a PRF, o carro tem placa do estado de Minas Gerais, e pertence a uma locadora de veículos. O homem confessou que estava levando a droga para Natal, capital do Rio Grande do Norte, mas deixaria uma parte da carga em Maceió.

Em seguida, o homem e o material apreendido foram encaminhados a sede da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic).

Fonte: G1/AL