Homem é preso com ciclomotor adulterado em Junqueiro

Um homem foi preso com uma motocicleta adulterada, na noite desta sexta-feira (13), na cidade de Junqueiro, Alagoas. Suspeito confessou que comprou a moto ciente de que o chassi estava raspado.

De acordo com as informações do 3º BPM, a guarnição motorizada da Cisp de Junqueiro estava em rondas quando se deparou com um homem em um ciclimotor de cor vermelha, 50CC, em atitudes suspeitas.

Durante a abordagem foi verificado que o veiculo estava com o chassi adulterado. O homem relatou que comprou o veículo ciente da adulteração.

O homem, e o ciclomotor, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de São Miguel dos Campos onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante por alteração de sinal de identificação do veículo.

Fonte: 7 Segundos