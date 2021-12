Homem é preso com drogas e quase R$ 3 mil em dinheiro em Arapiraca

Um homem foi preso neste domingo (5) durante abordagem policial no bairro do Caititus, em Arapiraca. Com ele foram apreendidos quase R$ 3 mil, além de maconha e cocaína.

Ele estava dirigindo pelo bairro quando policiais do 3º Batalhão de Trânsito (3º BPM) pediram para que ele parasse o veículo.

Durante revista no carro, a polícia encontrou o dinheiro, a droga, além de uma balança de precisão e embalagens de plástico.

O homem foi preso e levado para a delegacia e deve responder por tráfico de entorpecentes.

Fonte: G1/AL