Homem é preso com espingarda e munições em operação no interior de AL

Um homem de 30 anos foi preso com espingarda, revólveres e munições em uma operação das polícias Civil e Militar no interior de Alagoas. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em em União dos Palmeira dos Índios e Estrela de Alagoas.

O objetivo da operação foi desarticular uma organização criminosa que praticava tráfico de drogas, porte e posse de armas nos dois municípios.

As investigações tiveram início há três meses e são fruto de um trabalho da Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic), que contou com a colaboração do 10° Batalhão da Polícia Militar.

O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados para a sede da Deic, no bairro da Santa Amélia, em Maceió.

