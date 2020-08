Homem é preso com mais de 10 kg de maconha no porta-malas de carro

Um homem foi preso com mais de 10 kg de maconha em um trecho da BR-104, no município de União dos Palmares, Zona da Mata de Alagoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida dentro de um saco no porta-malas do carro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (14).

O flagrante aconteceu na quinta (13), quando os policiais deram ordem de parada a um Ford, de cor branca, e perceberam que o condutor estava bastante nervoso e não informou os motivos da viagem.

Durante buscas no carro, os polícias encontraram dentro do porta-malas um saco com 10,8 kg de maconha. Questionado, o suspeito não informou onde conseguiu a droga e se receberia alguma quantia para transportá-la.

O homem foi encaminhado junto ao material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de União dos Palmares para o registro da ocorrência.

Fonte: G1/AL