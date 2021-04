Homem é preso com mais de quatro quilos de cocaína dentro de residência

Um homem de 27 anos foi preso, nesta quarta-feira, 21, Feriado de Tiradentes, após ser flagrado com mais de quatro quilos de cocaína dentro de uma residência, situada na Quadra G, Residencial Agreste, cidade de Arapiraca.

O 3º BPM informou que as guarnições do Pelopes Comando, 01 e 02, em parceria com o Grupamento Aéreo, receberam a denúncia de que um homem estaria comercializando drogas na região. De imediato, as equipes foram ao local e localizaram o denunciado.

Com a devida autorização, os policiais realizaram revista na residência do elemento e encontraram em um dos cômodos 4,3 quilos de cocaína.

Após a constatação dos fatos, o homem de 27 anos foi levado à Central de Polícia para os devidos procedimentos pertinentes à ocorrência.

Fonte: AL24horas