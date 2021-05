Homem é preso depois de comer pizza e cancelar a compra em um aplicativo

Um homem de 32 anos foi preso na Massagueira, Marechal Deodoro, suspeito de estelionato. Segundo a polícia, ele pediu uma pizza no domingo (2) em um aplicativo e, depois de já ter comido, cancelou a compra.

Ao G1, o dono do restaurante, Luiz Eduardo, contou que quando percebeu que o cliente havia cancelado o pedido, foi até a casa do suspeito, que se recusou a pagar o valor da pizza.

“Fui lá, uma casa boa, com dois carros na garagem. Ele pediu uma pizza de camarão no valor de R$ 47,00. Levei a maquineta, expliquei que a compra tinha sido cancelada, mas não teve jeito, ele não quis pagar de jeito nenhum. Ele estava bastante agressivo”, reclamou.

Com a recusa do pagamento, o proprietário do restaurante precisou acionar a polícia. O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes I, onde foi autuado por estelionato.

Fonte: G1/AL