Homem é preso em São Sebastião com espingarda e celulares sem nota fiscal

Um jovem de 18 anos foi preso no município de São Sebastião, no Agreste de Alagoas, com armas e celulares sem nota fiscal. A prisão foi divulgada pela Polícia Militar neste sábado (10).

Uma denúncia anônima apontou que o suspeito escondia em casa alguns celulares roubados. Após revista, foi encontrado três celulares no Sítio Mata Verde.

Além dos aparelhos, a polícia apreendeu também uma espingarda e um revólver calibre 32.

Segundo os policiais, o suspeito tentou fugir quando viu a guarnição, mas foi preso logo em seguida e encaminhado para a Central de Polícia de São Miguel dos Campos.

Fonte: G1/AL