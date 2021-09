Homem é preso por dirigir embriagado e fazer ‘zigue-zague’ na AL-101 Sul

Um homem de 29 anos foi preso no domingo (26) por dirigir embriagado na AL-101 Sul, em Marechal Deodoro, no Litoral Sul de Alagoas. Segundo a Polícia Militar, ele foi flagrado em “zigue-zague” no meio da pista e, ao ser abordado, foi constatada a embriaguez.

A prisão foi próximo ao Polo Cloro químico quando uma equipe da 5ª Companhia Independente flagrou o veículo Colbat fazendo as manobras arriscadas.

Ao ser abordado, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele fez o teste do bafômetro, que constatou a ingestão de bebida acima do permitido.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Maceió, e após pagamento de fiança foi liberado.

Fonte: G1/AL