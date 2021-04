Homem é preso por embriaguez após acidente em Maceió

Um homem de 41 anos foi preso, na madrugada deste domingo (17), por embriaguez ao volante após se envolver em acidente de trânsito, no bairro Cidade Universitária, na parte alta de Maceió.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd), uma guarnição foi acionada para prestar apoio em uma ocorrência de colisão entre dois veículos. No local, os militares encontraram apenas um dos envolvidos no acidente

Os militares relataram que o homem de 41 anos havia fugido do local e foi encontrado em outra localidade da região. Na abordagem, ele empurrou o comandante da guarnição.

O acusado foi encaminhado à Central de Flagrantes I, no bairro Farol, onde realizou o teste de etilômetro, que aferiu 1,06 MG/L de álcool na corrente sanguínea. Ele foi autuado por embriaguez ao volante e desacato.

Fonte: Gazetaweb