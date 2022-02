Homem é preso por estuprar enteadas e ‘leiloá-las’ para amigos

Um homem foi preso por estuprar e leiloar a virgindade de suas enteadas, na cidade de Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas. O nome do criminoso não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas são três meninas de 10, 12 e 13 anos, que foram amparadas pelo Conselho Tutelar.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito oferecia as meninas – mediante a pagamento – aos seus amigos, que também estupravam as menores de idade.

Os homens já foram identificados e foram interrogados pela Polícia Civil, mas ainda seguem soltos até segunda ordem.

Na residência onde as meninas moram, os policiais encontraram camisinhas, lubrificantes, celulares e vibradores. Os smartphones irão passar por perícia, algo que deve ajudar na elucidação do caso.

As crianças passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca. A mãe e as meninas não acusaram o homem pelo crime, relatando que nada aconteceu.

por Fillipe Lima – AL24horas