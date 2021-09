Homem é preso por importunação sexual contra menor na Barra de São Miguel

Um homem foi preso por importunação sexual a um menor de idade, no município de Barra de São Miguel, localizado na região metropolitana de Maceió. O crime teria ocorrido na noite dessa sexta-feira, 17.

Conforme o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 19h10, no centro da cidade. O suspeito foi localizado nas proximidades de um supermercado.

No local, uma equipe do Conselho Tutelar e a Polícia Militar (PM) prestaram apoio a vítima. O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuado por importunação sexual.

por Clariza Santos – Gazetaweb