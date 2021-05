Homem é preso suspeito de agredir e ameaçar de morte a ex-companheira

Um homem de 34 anos foi preso por suspeita de agredir a ex-companheira, na noite desse sábado (15), no município de Lagoa da Canoa, no interior de Alagoas. Ele também teria ameaçado a vítima de morte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), acionada para a ocorrência, apesar do fato, não há, até o momento, informações do que teria motivado a briga entre eles.

A vítima, de 39 anos, apresentava hematomas pelo corpo e, também, um ferimento a faca na coxa esquerda. Ela relatou, ainda, que entrou em vias de fatos com o suspeito para se defender e, por isso, acabou sendo golpeada.

O acusado, por sua vez, foi conduzido à Central de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos cabíveis.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Fonte: Gazetaweb