Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 13 anos

Um homem foi preso suspeito de estuprar um adolescente de 13 anos de idade, nesse domingo (13), no município de Santa Luzia do Norte, no interior de Alagoas.

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), os pais da vítima que acionaram a polícia após tomarem conhecimento do fato.

O suspeito, por sua vez, foi localizado em seguida, sendo preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

Populares, no entanto, ainda tentaram deter o suspeito, para agredi-lo, mas, militares, fizeram uso de elastômero para dispersar a multidão.

Em seguida, o suspeito foi levado para a Central de Flagrantes I, em Maceió, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Já a vítima foi levada para o Hospital da Mulher, onde foi atendida pela equipe médica plantonista.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

por Greyce Bernardino/Gazetaweb