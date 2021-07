Homem é preso suspeito de estuprar o filho de 9 anos em Maceió

Um homem de 32 anos foi preso na segunda-feira (26) por suspeita de estuprar o filho de 9 anos em Maceió.

De acordo com o Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), mãe e filho estavam em um hospital particular para a criança fazer exames após ter sido abusada sexualmente.

A Polícia Militar foi acionada para o caso e enviou uma equipe do 1º Batalhão da PM (BPM). A mãe denunciou o pai do menino, um homem não identificado pela polícia, que foi preso.

O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no bairro do Farol, onde foi autuado por estupro de vulnerável. O caso foi acompanhado pelo Conselho Tutelar do município.

Fonte: G1/AL