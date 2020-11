Homem é preso suspeito de homicídio no interior de Alagoas

Um homem de 27 anos foi preso em Arapiraca suspeito de assassinar um suposto traficante. Segundo a Polícia Civil, o assassinato aconteceu em Palmeira dos Índios após discussão por dívida de droga. A informação foi divulgada nesta terça-feira (17).

A polícia conta que no dia do crime, após a discussão, os dois homens chegaram a trocar tiros. A vítima morreu na hora, já o autor do crime foi baleado e socorrido para o Hospital de Emergência do Agreste.

Durante interrogatório, o suspeito disse aos policiais que era amigo da vítima. No entanto, a versão foi desmentida por testemunhas, que contaram à polícia que os dois homens eram traficantes conhecidos da região e que a briga tinha sido por causa de uma dívida de R$ 3 mil.

Agentes de inteligência da 5ª DRP de Palmeira dos Índios, da Gerência de Polícia Judiciária da Região 3 (GPJ-3) e militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) participaram da operação.

Fonte: G1/AL