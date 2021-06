Homem é preso suspeito de tentar matar o filho de 6 anos em Arapiraca

Um homem foi preso por suspeita de tentar matar o filho de 6 anos, no bairro Baixa Grande, localizado no município de Arapiraca, no interior de Alagoas. O caso aconteceu no final da tarde desse sábado (5).

Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), uma guarnição havia sido acionada para averiguar uma ocorrência de maus-tratos a criança. Chegando ao local, junto ao Conselho Tutelar, as autoridades suspeitaram do pai da vítima.

Questionada pelos presentes, ainda de acordo com a polícia, a criança confirmou a agressão e relatou que o pai havia apertado seu pescoço.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado à Central de Polícia Civil, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência (B.O) pelo crime de tentativa de homicídio contra agente de segurança pública e familiares.

Fonte: Gazetaweb