Homem embriagado é preso por porte ilegal de arma de fogo em Arapiraca

Um homem de 34 anos foi preso, nessa quinta-feira (23), portando uma arma de fogo dentro de uma barbearia, no município de Arapiraca, em Alagoas. No momento, segundo a polícia, ele estava embriagado.

A polícia ainda informou, conforme apuração do 7 Segundos, que a arma de fogo era uma pistola Taurus. Os militares estavam em patrulhamento, quando receberam a informação de que um homem estaria armado dentro de um estabelecimento comercial. Chegando no local, o fato foi constatao.

No momento, o suspeito informou que possui registro de Caçador, Atirador ou Colecionar (CAC). No entanto, de acordo com a polícia, ele não estava de acordo com a legislação que permite a posse, além de apresentar sinais de embriaguez.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Palmeira dos Índios, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.

*com informações do portal 7 Segundos