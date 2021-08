Homem fica ferido após ser baleado em União dos Palmares

Um homem ficou ferido, na noite desse sábado (7), após ser atingido por disparos de arma de fogo, no município de União dos Palmares, no interior de Alagoas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), a vítima apresentava perfurações nas pernas e no abdômen. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao hospital local.

A causa dos disparos ainda é desconhecida. Para essa ocorrência, uma viatura com três militares foram empregadas.

por Lívia Tenório – Gazetaweb