Homem invade casa da ex para tentar matar atual marido dela a facadas

Um homem invadiu a casa da ex-mulher para tentar matar o atual marido dela no município de Coité do Nóia, no Agreste de Alagoas, na noite de segunda-feira (20).

A vítima foi ferida com uma faca e socorrida por uma ambulância para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

Uma equipe da Polícia Militar que fazia rondas no município esteve no hospital para registrar o caso. Segundo a polícia, o homem contou que estava dormindo quando ouviu alguém bater na porta dos fundos. Ao abrir a porta, ele foi surpreendido pelo ex-companheiro de sua mulher, que o esfaqueou.

O ex-marido fugiu e não foi localizado pela polícia. Familiares da vítima foram orientados a prestar queixa na delegacia.

Fonte: G1/AL