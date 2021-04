Homem mergulha no Rio São Francisco e é atacado por piranhas

Um homem de 46 anos foi atacado por piranhas neste domingo (4) na cidade de Pão de Açúcar, interior de Alagoas, quando entrou no Rio São Francisco. Militares do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas foram chamados para ajudar na ocorrência.

De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, os bombeiros fizeram os primeiros no local e depois a vítima se deslocou por conta própria em busca de atendimento médico. Os bombeiros não divulgaram a situação do homem, mas o animal é capaz de arrancar pedaços de carne humana com uma mordida.

De acordo com estudiosos, estes animais vivem em pequenos cardumes de até 20 indivíduos e não exibem comportamento de caça em grupo. Segundo os pesquisadores, ocasionalmente as piranhas brancas podem atacar presas em grupo numa espécie de frenesi alimentar, onde irá dilacerar sua presa em pouco tempo, o que contribui para a reputação da espécie.

Estes ataques não são aleatórios e ocorrem somente quando estão com fome. Ataque a seres humanos ocorre ocasionalmente, principalmente quando estão protegendo ninhadas.

