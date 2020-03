Homem morre afogado em barragem em Limoeiro de Anadia

Um homem de 41 anos morreu afogado no domingo (1) em uma barragem no município de Limoeiro de Anadia, no interior de Alagoas.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), o homem estava ingerindo bebida alcoólica quando resolveu mergulhar na barragem.

O homem acabou se afogando e morreu. Os Bombeiros foram acionados e enviaram uma equipe ao local. Quando os militares chegaram, o corpo do homem já havia sido retirado por pessoas que estavam no local.

Equipes dos institutos de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) foram acionadas para o local.

Fonte: G1/AL