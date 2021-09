Homem morre afogado em barragem em Piranhas

Um homem morreu afogado em uma barragem no município de Piranhas, Sertão de Alagoas, nesta quinta-feira (9). A vítima tinha cerca de 50 anos e bebia durante uma pescaria com amigos.

O resgate foi acionado por volta das 10h50. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram levados de helicóptero ao local do afogamento para resgatar a vítima, mas já encontraram o homem sem vida na água.

Segundo os bombeiros, ele mergulhou e teve dificuldade de retornar à margem, provavelmente por estar sob efeito de bebida alcoólica.

O chamado do socorro foi feito no final da manhã, quando a primeira viatura dos bombeiros, do Posto de Piranhas, foi ao local. Devido à dificuldade para acessar o local em que a vítima estava, foi necessário enviar mergulhadores de Maceió com apoio de um helicóptero.

