Homem morre após carreta tombar e pegar fogo em Junqueiro

Um homem morreu após o tombamento de uma carreta na manhã desta segunda-feira (8) na Ladeira do Pau, em um trecho da BR-101, em Junqueiro, Agreste de Alagoas. A identidade da vítima não foi divulgada. Veículo pegou fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima era o condutor da carreta. Ela foi arremessada para fora do veículo e morreu no local.

Com o tombamento, a carreta pegou fogo, e o incêndio foi apagado por testemunhas.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para controlar o trânsito da região. Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) também estiveram no local para fazer a perícia e recolher o corpo da vítima.

Fonte: G1/AL