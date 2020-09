Um homem morreu e um outro, de 58 anos, ficou ferido depois de um capotamento na AL-485, em Arapiraca, na tarde deste sábado (19).

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um barranco. Ele ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

O passageiro morreu enquanto estava sendo levada para o hospital.

Fonte: G1/AL