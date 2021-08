Homem morre após carro capotar perto de uma barragem em Arapiraca

Um homem morreu após o carro que ele dirigia capotar próximo a uma barragem no povoado Cangandu, em Arapiraca, Agreste de Alagoas, nesta segunda-feira (30). Não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente.

O carro foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros com o teto para baixo e dentro de um córrego que dá acesso à barragem. O homem, de aproximadamente 55 anos, foi arremessado para fora do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

Ainda segundo os bombeiros, familiares do motorista estiveram no local do acidente, mas não souberam relatar o que pode ter acontecido.

O G1 entrou em contato com o 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), mas foi informado que não havia nenhum detalhe sobre o caso.

O Instituto Médico Legal (IML) foi ao local para recolher o corpo.

