Homem morre atropelado enquanto consertava moto em acostamento da AL-420

Um homem morreu atropelado enquanto tentava consertar o veículo que utilizava, na noite dessa quinta-feira (26), em um trecho da AL-420, no município de Roteiro. O atropelamento ocorreu por volta das 22h30, no sentido São Miguel dos Campos.

A vítima do atropelamento foi identificada como Niedson Pereira da Silva. De acordo com o Batalão de Polícia Rodoviária (BPRv), familiares disseram que ele estava no acostamento da AL-420 consertando sua moto, uma Shineray, quando foi atingido por um carro de passeio de cor branca e placas não identificadas.

O condutor do veículo também não foi identificado e não parou para socorrer a vítima.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados ao local do acidente para os procedimentos cabíveis.

