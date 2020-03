Homem morre durante operação policial em São Miguel dos Campos

Um homem morreu durante uma operação policial na manhã desta quinta-feira (12) na cidade de São Miguel dos Campos, região metropolitana de Maceió.

Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da 1ª Cia estiveram no local para cumprir um mandado de prisão. Entretanto, o suspeito reagiu, tentou fugir pelos telhados das casas e trocou tiros com a polícia.

Ele foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu.

Durante o cumprimento do mandado, os militares efetuaram duas prisões por tráfico de drogas e apreenderam três armas de fogo, dinheiro, celulares, além de uma pequena quantidade de droga.

Fonte: G1