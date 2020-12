Homem processa Carlinhos Maia após ser ridicularizado pelo humorista

Carlinhos Maia novamente está envolvido em outro escândalo na Justiça, a coluna obteve acesso ao caso com exclusividade. Desta vez o influenciador digital e humorista está sendo processado por um homem que afirma ter sido ridicularizado pelo artista. No processo judicial o homem pede uma indenização por danos morais, exibição de imagens sem permissão e por comentários vexatórios cumulados com liminar.

O valor da indenização é de dez mil reais, no processo também é solicitado busca e apreensão do material fotográfico, retratação e consta como violação do direito à imagem configurada. Carlinhos Maia de acordo o processo obtido com exclusividadepela coluna, recebeu já a intimação de retirar a foto do anônimo em sua página do Facebook e demais redes sociais.

Os comentários na postagem feita pelo humorista expondo o rapaz são recheadas de comentários ofensivos. O homem é chamado ”branquelo”, ”pobre” e “coitado”. Na audiência de conciliação realizada de forma virtual devido ao COVID-19, Carlinhos Maia não compareceu. O advogado dele alega que o influenciador digital não conseguiu conexão [de internet] e que teve problemas com seu deslocamento para sua residência.

Por Erlan Bastos/Observatório dos Famosos