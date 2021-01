Homem que estava desaparecido é encontrado morto em Lagoa da Canoa

O corpo de um homem que estava desaparecido há quatro dias foi localizado nessa sexta-feira (29), no município de Lagoa da Canoa, no Agreste do estado. Ele estava em estado de decomposição e havia marcas de sangue no local.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), o homem morava sozinho e sofria de crise epiléptica. Ele foi encontrado em um quartinho situado na residência em que morava.

Equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para a ocorrência. As autoridades devem apurar se tratou-se de morte natural ou de algum crime, tendo em vista a existência de sangue próximo ao corpo.

O fato foi registrado em uma residência situada nas imediações da Escola do Riacho Fundo, na zona rural de Lagoa da Canoa.

Fonte: Gazetaweb