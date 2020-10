Homem sem CNH é preso após atropelar e matar idoso em Maceió

Um homem foi preso suspeito de atropelar e matar um idoso de 60 anos, na noite dessa quarta-feira (30), no bairro Cidade Universitária, na parte alta de Maceió. O motorista, que estava sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tentou fugir, mas foi capturado em seguida.

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), uma equipe motorizada Força-Tarefa 29 esteve no local da ocorrência e constatou que a vítima, identificada como Givaldo Bernardo da Silva, de 60 anos, foi atropelada por um carro, de modelo Fiat Uno, tendo como condutor um indivíduo de 30 anos, que tentou fugir, sendo preso em seguida.

Apesar do fato, não há informações de como o atropelamento aconteceu.

O autor, em seguida, foi encaminhado à Central de Flagrantes I, no Farol, onde foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor sem CNH ou permissão para dirigir, deixando de prestar socorro à vítima.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados ao local, para a perícia do corpo do idoso e o seu recolhimento, respectivamente.

A identidade do autor não foi informada.

Fonte: Gazetaweb