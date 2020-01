Homem sofre queimaduras em 70% do corpo e morre no HGE, em Maceió

Um homem de 32 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (24) após dar entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) de Alagoas com queimaduras em 70% do corpo. A esposa dele foi presa suspeita do crime.

A vítima foi identificada como Remesson da Silva Araújo. O nome da mulher não foi divulgado. A Polícia Civil vai investigar o que motivou o homicídio.

Segundo informações do boletim médico do HGE, Araújo chegou em estado grave na madrugada, trazido por uma ambulância do município de Satuba.

Ele recebeu socorro médico imediato na área vermelha, mas não resistiu aos ferimentos.

Fonte: G1/AL