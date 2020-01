Homem suspeito de estuprar criança é espancado e esfaqueado

Um homem de 35 anos – que não pode ser identificado devido a Lei do Abuso de Autoridade – foi espancado nessa sexta-feira (10) por tentar estuprar uma criança, no bairro de Ipioca, no subúrbio de Maceió.

De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu próximo a uma escola quando o homem – suspeito de estuprar o enteado de dois anos – foi avistado na rua.

O indivíduo foi esfaqueado nos dois pés, na perna direita e próximo ao joelho. O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi encaminhado ao Posto de Atendimento Médico (PAM) de Paripueira, no litoral Norte do Estado.

Ninguém foi preso.

Fonte: AL24horas