Homem tenta assaltar vítimas com uma faca mas é ferido por populares

Já diz o ditado o feitiço virou contra o feiticeiro. Foi exatamente o que aconteceu nesta terça-feira (16) quando um jovem com um fação tentou assaltar moradores em Coruripe, no Litoral Sul de Alagoas.

De acordo com informações do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), o suspeito de 19 anos, estava de posse de um facão praticando assaltos no bairro Alto do Cruzeiro, região central do município.

Mas populares conseguiram render o suspeito e com o facão usado por ele, desferiram vários golpes contra o assaltante.

Uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local foi avisada sobre um homem ferido e ao chegar no local encontrou o suspeito imobilizado e com vários ferimentos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionada e encaminhou o suspeito a UPA de Coruripe.

Fonte: 7 Segundos