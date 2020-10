Homem tenta matar cachorro a pauladas em Maceió e é preso

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (6) pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) após tentar matar o próprio cachorro a pauladas no bairro do Bebedouro, em Maceió. As informações são da Comissão de Bem Estar Animal da OAB-AL, que acompanha o caso.

Ao ser preso, o tutor do cachorro disse que tentava tirar o carro da garagem e acabou atropelando o animal. Como ele estava ferido, em vez de levá-lo para receber atendimento médico veterinário, resolveu matá-lo. O homem não teve o nome revelado.

Essa foi a segunda prisão em Alagoas após a sanção da lei que endureceu a pena para quem praticar violência contra cães e gatos. A primeira prisão foi do dono de um imóvel onde um cachorro da raça Rottweiler era mantido em situação degradante e acabou morrendo.

A presidente da Comissão da OAB-AL, Rosana Jambo, contou que o cachorro espancado nesta terça em Bebedouro perdeu um dos olhos por causa das agressões sofridas. O animal está internado em uma clínica veterinária da cidade.

“Estamos aguardando laudo do veterinário. O animal já perdeu um dos olhos por conta do espancamento e está em centro cirúrgico”, disse.

O espancamento foi gravado em vídeo. As imagens mostram o homem com um pedaço de madeira na mão, batendo diversas vezes na cabeça do cachorro. O material foi recebido pela OAB, que pretende juntá-lo ao processo como provas do crime.

Uma audiência de custódia vai ser realizada na quarta (7) para que Justiça decida se o homem vai responder em liberdade ou se continua preso até o final do processo.

Fonte: G1/AL