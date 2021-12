Homens armados atiram em cliente dentro de bar em Arapiraca

Três homens armados invadiram um bar, na noite desse sábado (11), e atiraram em um cliente enquanto este bebia no estabelecimento comercial, situado no bairro Batingas, em Arapiraca.

De acordo com informações do relatório do 3º Batalhão, a guarnição estava em rondas, quando foi informada por um popular que uma pessoa teria sido baleada. Ao chegar ao local, a polícia conversou com a dona do bar e esta relatou o ocorrido.

Segundo ela, três homens em um veículo preto, de modelo e placa não identificados, chegaram ao estabelecimento e efetuaram os disparos contra um dos clientes, fugindo em seguida.

A vítima, de identidade não divulgada, não se encontrava mais no estabelecimento, quando da chegada dos militares. A causa da morte é desconhecida.

A guarnição chegou a efetuar rondas, porém, nenhum suspeito foi localizado. Momentos depois, os policiais foram informados que a vítima havia sido socorrida para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), onde foi encaminhada para o centro cirúrgico. O estado de saúde dela, no entanto, não foi informado.

A dona do bar, por sua vez, foi orientada a procurar a Central de Polícia da cidade, para fazer um Boletim de Ocorrência (BO).

