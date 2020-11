Homens encapuzados invadem residência e matam homem a tiros em Arapiraca

Um homem, de 30 anos, foi assassinado dentro de casa, na madrugada deste sábado (7), depois de ter a residência invadida por homens encapuzados, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. As informações constam no relatório do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública.

Segundo o relato, a vítima estava em casa quando foi surpreendida pelos criminosos e alvejada por arma de fogo. Militares do 3º Batalhão estiveram no local e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. Não há informações sobre a autoria e nem a motivação do crime.

O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal estiveram na residência para os devidos procedimentos de perícia e recolhimento do corpo, assim como a Polícia Civil, que iniciou as investigações.

