Homens são presos com 400 pedras de crack dentro de porta-malas em Arapiraca

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Arapiraca, na madrugada deste sábado (30). Segundo a polícia, a guarnição da RádioPatrulha estava em patrulhamento no Bairro Manoel Teles, quando avistou dois homens em atitude suspeita.

Com eles, de acordo com a polícia, foram encontradas 400 bombinhas de crack já prontas para venda e consumo. A droga estaria escondida dentro do porta-malas do carro onde estavam os suspeitos. Os homens, de 41 e 19 anos, também portavam uma pedra grande de crack que ainda seria partida para embalagem e venda e uma em dinheiro. Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes de Arapiraca para os procedimentos cabíveis.

Fonte: TNH1