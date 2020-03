Hospital da Mulher passa a ser referência para tratar Covid-19

O Hospital da Mulher Dr.ª Nise da Silveira mudará o perfil assistencial, passando a atender pacientes do sexo feminino que necessitem de internação com diagnóstico positivo para o novo coronavírus a partir da próxima segunda-feira (30). Nesta quinta-feira (26), o governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, visitaram a unidade.

A mudança no atendimento do HM faz parte do plano de contingência do Estado para o combate ao vírus, que inclui a remodelagem da rede hospitalar. A unidade, inclusive, mudou toda a sua diretoria e passa a ter uma médica infectologista no comando durante o período de emergência.

Segundo o secretário de Saúde, ao todo, serão disponibilizados 110 leitos para o público feminino com coronavírus, sendo 55 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – 50 adultos e cinco pediátricos -, e 55 de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), – 50 adultos e cinco pediátricos.

“Vamos mudar o perfil do Hospital da Mulher, que, hoje, é de risco habitual, para uma unidade hospitalar de alto risco. Para atender esta demanda, profissionais já estão sendo treinados para dar suporte ao atendimento dessas pacientes com respeito e qualidade, como sempre temos feito, desde a inauguração do hospital”, explica Ayres.

O governador Renan Filho ressalta que o foco da Saúde agora é enfrentar o coronavírus, ampliando a rede de atendimento, sem deixar de atender com qualidade as mulheres alagoanas.

“Alagoas vai se preparar para ampliar, decisivamente, o número de leitos. A ideia é que cheguemos – entre leitos de UTI e de retaguarda – a mais de 500, todos novos. Já teremos 100 leitos até o final deste mês aqui no Hospital da Mulher”, afirma o governador ressaltando que a meta é abrir 10 leitos por semana.

O governador lembra que o isolamento social é fundamental para esse período de preparação da rede hospitalar. “Quero dizer ao cidadão, para tranquiliza-lo, que nós não temos nenhum leito público ainda utilizado por paciente confirmado de covida-19. Temos dois leitos da rede filantrópica sendo utilizados, da Santa Casa, mas nós estamos nos antecipando, preparando os leitos antes e, por isso, é que é tão importante o isolamento”, afirma.

Mudança em curso

A partir de agora, a modificação do perfil do hospital, as gestantes confirmadas para o coronavírus serão referenciadas para o Hospital da Mulher, enquanto as demais deverão procurar as outras maternidades da Rede Materno-Infantil de Maceió, sobretudo, a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, no Centro, que, inclusive, vai contar com a equipe do Hospital da Mulher.

As parturientes e os seus filhos internados no Hospital da Mulher estão sendo transferidos até esta quarta-feira (25) para a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. Estas medidas visam o enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do Estado de Alagoas, bem como a redução da transmissão do coronavírus.

A direção do Hospital da Mulher, ressalta, ainda que o centro cirúrgico da unidade hospitalar vai continuar com suas atividades normais durante o período de atendimento às pacientes com coronavírus.

“Vamos atender gestantes com Covid-19 e precisamos dar o acolhimento necessário a elas. Desse modo, teremos uma equipe formada por enfermeiros obstétricos, caso alguma mulher dê entrada em trabalho de parto; e outra, no centro cirúrgico, para qualquer atendimento que a paciente necessitar, ou de um procedimento cirúrgico relacionado à enfermidade”, garantiu o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres.

O Hospital da Mulher já está cuidando e prestando atenção às diretrizes que tratam do atendimento às pessoas que estejam infectadas pela Covid-19.

“Autorizamos a capacitação com um infectologista, abordamos sobre a utilização dos EPIs [Equipamentos de Proteção Individual], assim como, os fluxos estão sendo modificados diariamente, em virtude do novo perfil de atendimento do hospital”, concluiu o secretário.

