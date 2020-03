Hospital municipal de São Sebastião é autuado por depósito indevido de lixo hospitalar

A Casa Maternal Nossa Senhora da Penha (Hospital Municipal de São Sebastião), no Agreste Alagoano, foi autuada por armazenamento indevido de lixo hospitalar. O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA) foi ao local após denúncias da população no aplicativo IMA Denuncie, e constatou o fato. A Prefeitura tem que pagar uma multa de R$ 33,2 mil.

Segundo o IMA, foram encontrados seringas, gazes e mais resíduos armazenados de forma irregular. Além da presença de toneis no hospital, sacolas plásticas foram encontradas jogadas no chão, com todo o material perigoso.

Ainda segundo o IMA, o lixo hospitalar pode apresentar resíduos de alta periculosidade e elevado nível tóxico, o que pode comprometer quem ocupa o local.

O G1 entrou em contato com o hospital, mas não obteve êxito.

O Instituto do Meio Ambiente afirmou que a exposição indevida desses resíduos não é somente uma infração ambiental, como também um risco à saúde. A gestão municipal também foi intimada a apresentar a destinação final dos resíduos sólidos dos últimos três meses.

Fonte: G1/AL