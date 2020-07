Hospital Regional do Norte em AL vai atender casos exclusivos de Covid-19

O Hospital Regional do Norte, localizado em Porto Calvo, começou a funcionar nesta terça-feira (7) e tem 60 leitos exclusivos para tratamento da Covid-19.

A entrega do hospital estava prevista para o mês de agosto, mas devido a situação da pandemia precisou ser antecipada. Segundo o secretário da saúde de Alagoas, Alexandre Ayres, a unidade hospitalar vai gerar mais de 500 empregos.

“Fizemos um chamamento público, que já está divulgado no site da Secretaria de Saúde, para contratar, inicialmente, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Contratamos emergencialmente outros profissionais para as demais categorias para que a gente antecipasse essa reabertura. Serão 500 profissionais que vão estar na linha de frente do combate à Covid-19”, disse Ayres.

Edital de chamamento público emergencial da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), para a contratação temporária de profissionais da saúde que deverão atuar no Hospital Regional do Norte foi lançado no dia 26 de junho.

O equipamento tem capacidade para 123 leitos. Entretanto, neste primeiro momento, serão abertos 60 leitos, sendo 50 clínicos e 10 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), todos destinados exclusivamente aos casos de Covid-19.

Além de Porto Calvo, serão beneficiados os moradores dos municípios de Jacuípe, Japaratinga, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Passo de Camaragibe, Porto de Pedras, São Luiz do Quitunde e São Miguel dos Milagres, uma população estimada em 166.048 habitantes.

Com o hospital, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) também foi entregue pelo governo. A UTI Móvel ficará à disposição da Base Descentralizada Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Calvo.

Ainda segundo o governador, quando estiver em pleno funcionamento, a unidade hospitalar funcionará com atendimentos de urgência necessidade e demais procedimentos, sem que os pacientes precisem ser transferidos à Maceió, sobrecarregando o sistema hospitalar da capital.

Fonte: G1/AL