Hospitalizado, Pelé retirou tumor no intestino

Pelé divulgou nesta segunda-feira, em comunicado aos fãs, que retirou um tumor no último sábado.

Em texto publicado em uma rede social, o Rei disse que foi identificada uma lesão suspeita no cólon direito, uma parte do intestino. Ele passou por cirurgia para retirada do tumor no local.

O ex-jogador, de 80 anos, deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última terça-feira e segue hospitalizado desde então. Ele deve deixar a UTI e ir para o quarto nesta terça-feira. O Rei disse que se sente bem, pronto para “encarar mais essa grande partida com um sorriso no rosto”.

Veja a íntegra do texto divulgado por Pelé:

“Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana.

Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos.”

Pouco depois, o Hospital Albert Einstein também soltou uma nota. Diz o comunicado, assinados pelos médicos Fabio Narsi, geriatra e endocrinologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e de serviços hospitalares do hospital:

“O paciente Edson Arantes do Nascimento foi submetido, no último sábado (4), a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito, no Hospital Israelita Albert Einstein. O tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica. O paciente, que passa bem, está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e a previsão é que seja transferido para o quarto nesta terça-feira (7).”

Ao ser internado, na semana passada, Pelé também usou uma rede social para desmentir informações de que tivesse desmaiado. Ele disse que estava bem de saúde – e brincou que não poderia jogar no domingo seguinte.

Nos últimos anos, depois de uma série de cirurgias no quadril, Pelé tem enfrentado problemas de saúde que resultaram em dificuldades de locomoção. Ele tem estado mais recluso – em entrevista ao ge no começo do ano passado, o ex-goleiro Edinho, um de seus filhos, disse que o pai estava “com certa depressão”.

Fonte: GE