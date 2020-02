I Seminário anual do Programa A Criança, a Cidade e o Patrimônio é aberto no Theatro Sete de Setembro

Teve início nessa quinta-feira, 06, o 1° Seminário Anual do programa A Criança, a Cidade e o Patrimônio, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade de Évora, a Câmara Municipal da mesma cidade portuguesa, a Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a UFAL e a Prefeitura de Penedo.

Participaram da abertura do evento realizado no Theatro Sete de Setembro diversas autoridades municipais, a equipe da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), da UFAL e demais instituições envolvidas, professores e o vice-prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes.

Durante o seminário, os professores penedenses juntamente com toda a equipe do programa debatem diversas questões ligadas aos trabalhos desenvolvidos na primeira e na segunda etapa do programa, que promove a troca de experiências entre as duas cidades (Penedo e Évora).

Além disso, o seminário prevê a realização de oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais, entre outras atividades.

Abertura

Durante a abertura, ocorreu a composição da mesa com as autoridades envolvidas, seguida da explanação sobre o programa e tudo que já foi realizado dentro desse contexto.

O vice-prefeito Ronaldo Lopes participou da abertura e destacou a importância do programa para as crianças do município, que estão aprendendo sobre a cidade, com foco também na educação e na cultura, enfatizando o papel da Prefeitura de Penedo na aplicação do programa.

O encontro conta com a presença de professores e pesquisadores da cidade de Évora, abordando o planejamento da terceira etapa do programa.

Outro debate importante refere-se à Base Nacional Curricular Comum (BNCC), sendo esse o foco do segundo dia do seminário nesta sexta-feira (7).

por Thiago Sobral – Decom (PMP)