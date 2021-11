Ibama publica edital de concurso público com vagas para Alagoas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou edital de concurso público para o provimento de 568 cargos do quadro de pessoal. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (30). Em Alagoas, três vagas estão sendo disponibilizadas para o cargo de Técnico Ambiental, que exige nível médio e tem 432 vagas abertas em todo o Brasil.

Confira aqui o edital

A remuneração inicial para o cargo de Técnico Ambiental é de R$ 4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$ 458 e a gratificação de desempenho de R$ 1.382,40.

As demais chances serão para cargos de nível superior, sendo: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40), que não têm vagas disponíveis em Alagoas. Os ganhos, nesses casos, chegam a R$ 8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

Há 136 oportunidades para curso superior no DF e outras 97 para nível médio. O concurso Ibama ampliará o efetivo, sobretudo, nas áreas da Amazônia Legal, região composta por 772 municípios distribuídos da seguinte forma: 52 municípios de Rondônia, 22 municípios do Acre, 62 do Amazonas, 15 de Roraima e 144 do Pará.

Além de 16 municípios do Amapá, 139 do Tocantins, 141 do Mato Grosso e 181 municípios do Estado do Maranhão.

As inscrições ocorrem entre os dias 1º e 20 de dezembro de 2021. O Cebraspe é a banca responsável pela organização do concurso.

por Jamylle Bezerra/Gazetaweb com agências