IBGE abre seleção em Alagoas para vagas temporárias com salários de até R$ 2,1 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo simplificado com 2.995 vagas em Alagoas. As inscrições começaram nesta quinta-feira (5). Os salários são de R$ 2.100 para supervisor, R$ 1.700 para agente e pagamento por produção para recenseador.

Os editais dos processos seletivos foram publicados no Diário Oficial da União. São 2.596 vagas para recenseador (ensino fundamental completo), 80 para agente censitário municipal e 319 para agente censitário supervisor.

Veja aqui o edital para o cargo de agente municipal e supervisor

Veja aqui o edital para o cargo de recenseador

As inscrições podem ser realizadas até 24 de março no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pelos dois processos seletivos (clique aqui para se inscrever).

Segundo o IBGE, com a publicação da Medida Provisória 922/2020, as pessoas que trabalharam recentemente como temporários, para o IBGE ou qualquer outro órgão público, também poderão ser recontratados, caso sejam aprovados nesses processos seletivos do Censo 2020.

As provas têm previsão de aplicação no dia 17 de maio deste ano para as funções de agente municipal e supervisor e dia 24 do mesmo mês para recenseador.

A duração dos contratos de de agente municipal e supervisor é de cinco meses, podendo ser prorrogado, conforme condições estabelecidas no edital, com previsão de contratação para junho. Já os recenseadores têm um contrato previsto de três meses, com possibilidade de prorrogação.

