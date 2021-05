Ibrape: Prefeito Ronaldo Lopes tem 88% de aprovação

O Prefeito Ronaldo Lopes e o Governador Renan Filho estão bem avaliados pela população de Penedo, segundo levantamento realizado pelo Instituto Ibrape.

A pesquisa de opinião mostra que 88% dos penedenses aprovam a maneira como o Prefeito Ronaldo administra o município. Dez por cento dos entrevistados declararam que desaprovam e 2% não opinaram ou preferiram não responder.

O alto índice de aprovação reflete um governo que atende as demandas da cidade e da zona rural, aproximando serviços do povo e ampliando a inclusão em programas sociais e na educação, gestão descentralizada liderada por gestor que acompanha as obras de perto, conversando diretamente com as pessoas.

Renan Filho

Quando questionados em relação ao modo como o Governador Renan Filho administra Alagoas, 78% disseram que aprovam, 18% desaprovam e 4% não responderam.

Renan Filho investiu em escolas, ginásios poliesportivos, instalou sede própria para Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em Penedo, cidade também beneficiada com a pavimentação de ruas e das rodovias de acesso ao município.

Bolsonaro

Em relação ao Presidente Jair Bolsonaro, 71% dos penedenses responderam que não aprovam a maneira como ele governa o Brasil, 27% aprovam e 2% não expressaram opinião.

A pesquisa Ibrape foi realizada em 15 de maio com amostra do eleitorado de Penedo e tem nível de acerto de aproximadamente 95%, com margem máxima de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre o total da amostra consultada.

