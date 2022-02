Idosa de 100 anos e mais quatro pessoas morrem de Covid em Alagoas

Uma mulher de 100 anos foi uma das cinco vítimas que tiveram as mortes por Covid confirmadas no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta segunda-feira (31). Com essa atualização, o total de óbitos desde o início da pandemia em Alagoas subiu para 6.441.

O estado tem 577 novos casos conhecidos de Covid nas últimas 24 horas, fazendo o número total chegar a 258.240 infectados pelo coronavírus.

Entre os casos conhecidos, 4.643 pacientes estão em tratamento domiciliar. Outras 246.607 pessoas já finalizaram o período de isolamento e estão recuperadas da doença.

Alagoas tem 8.694 casos em investigação epidemiológica, ou seja, pessoas que aguardam a confirmação de exames.

Mais cinco mortes por Covid em Alagoas

Maceió: homem, 31 anos – tinha diabetes mellitus, hipertensão arterial, histórico de um Acidente Vascular Encefálico (AVE), era tabagista;

Maceió: homem, 65 anos – era hipertenso, tinha diabetes;

Maceió: mulher, 100 anos – sem comorbidades;

Palmeira dos Índios: mulher, 37 anos – tinha doença cardiovascular;

São Miguel dos Campos: mulher, 67 anos – tinha doença respiratória crônica, hipertensão arterial, diabetes;

Ocupação de leitos exclusivos para Covid e Influenza;

Alagoas tem uma taxa de 63% de ocupação dos leitos exclusivos para pacientes com suspeita ou confirmação de Covid ou Influenza. Dos 519 leitos, 326 estão ocupados nesta segunda.

Considerando apenas os leitos de UTI, a ocupação do estado é de 69%. A situação é mais crítica em Maceió, que tem 81% de ocupação das UTIs. . No interior, é Arapiraca continua com a maior taxa, com 90% das UTIs ocupadas.

Fonte: G1/AL