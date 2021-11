Idosas de 69 anos e 85 anos morrem de Covid-19 em AL

Chegou a 6.320 o número de mortes por Covid-19 em Alagoas. A informação é do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) deste domingo (14). As vítimas são duas idosas. A primeira, de 85 anos, é de Maceió e morreu no Hospital Geral do Estado. A segunda vítima, de 69 anos, é de Pariconha e estava internada na Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

Ainda de acordo com o boletim, as vítimas tinham diabetes e a mais velha também era hipertensa. O Estado ainda contabiliza 3.614 casos suspeitos da doença. Outros 294 alagoanos estão em tratamento domiciliar.

Recuperados da doença, 234.055 pacientes finalizaram o período de isolamento e não apresentam mais sintomas.

Alagoas conta com 308 leitos para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus. Destes, 60 estavam ocupados até às 16 horas do sábado (13/11), o que corresponde a 19% do total. Atualmente, 29 pacientes estão em leitos de UTI, dois pacientes estão ocupando leitos Intermediários e 19 estão nos leitos de Enfermaria.

Maceió: Mulher, 85 anos – diabetes e hipertensa

Pariconha: mulher, 69 anos – hipertensa

