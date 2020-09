Idoso de 73 anos é preso com maconha em Teotônio Vilela

Um idoso de 73 anos foi preso com seis bombinhas de maconha e 5 kg de semente da droga na cidade de Teotônio Vilela, Agreste de Alagoas.

A prisão aconteceu depois dos militares do 3º Batalhão abordarem um homem com uma atitude suspeita. Ele confessou aos policiais que estava com droga e que tinha comprado na casa do idoso.

Ao chegar ao local indicado, a polícia viu dois homens, um deles conseguiu fugir. O idoso de 73 anos permaneceu no local e a polícia apreendeu 680 gramas de maconha, 5 kg de sementes de maconha. O indivíduo que fugiu, no entanto, deixou cair dois aparelhos celulares.

O idoso foi conduzido, em seguida, junto ao material apreendido, à Delegacia de São Miguel dos Campos, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A polícia não informou se o homem que indicou o ponto de comercialização de drogas foi preso.

Fonte: G1/AL